СК проверит видео блогера Литвина с полетом прикрепленного к вертолету мужчины

СК проверит видео блогера Литвина с мужчиной, примотанным скотчем к вертолету

Следственный комитет начал проверку после видео, на котором мужчину прикрепили скотчем к вертолету, а потом подняли в воздух. Об этом сообщает телеканала Москва 24.

Уточняется, что в Сеть это выложил блогер Михаил Литвин. Обычно он предлагает разные безумные задания своим подписчикам, а те за денежное вознаграждение их выполняют.

Ранее сообщалось, что Михаила Литвина, известного акциями с дорогими машинами, задержали в центре Москвы. Взяли его сразу после конкурса по раскраске машин.

Участники должны были разрисовать свои авто с помощью аэрозольных баллончиков.

