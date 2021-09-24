Движение затруднено на Варшавском шоссе из-за ДТП с мотоциклами

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух автомобилей и двух мотоциклов произошла на Варшавском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Варшавском шоссе (перед пересечением с улицей Нагатинской) при движении в сторону центра столкнулись два автомобиля и два мотоцикла", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

Позднее в пятницу в пресс-службе ведомства сообщили о восстановлении движения на участке.

Ранее сообщалось, что движение на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе было затруднено из-за аварии. Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие.

