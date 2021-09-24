Автомобиль перевернулся в Лефортовском тоннеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковая машина перевернулась в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Уточняется, что ДТП произошло на участке внешней стороны тоннеля после пересечения с Красноказарменной улицей.

"Движение свободно по одной полосе из трех", – отмечается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве попросили водителей по возможности объезжать данный участок.

Ранее ДТП с участием 7 автомобилей произошло на Ленинградском проспекте. Движение на участке осуществлялось по одной полосе из трех.