Движение на МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе затруднено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе затруднено из-за аварии, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На внутренней стороне 55-го километра МКАД автомобиль не справился с управлением и наехал на препятствие. На месте работают оперативные службы города.

Перекрыты две полосы движения в сторону пересечения с улицы Горбунова. Для движения свободно пять полос. Автомобилистов попросили объезжать этот участок.

Ранее ДТП с участием 7 автомобилей произошло на Ленинградском проспекте. Движение на участке осуществлялось по одной полосе из трех.

До этого машина скорой помощи перевернулась на пересечении улицы Генерала Белова с Ореховым бульваром в Москве. Произошло это после того, как в заднее крыло врезался кроссовер.