Три полосы перекрыли на МКАД в районе пересечения с Новорязанским шоссе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 11 километра МКАД в районе пересечения с Новорязанским шоссе.

Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что пострадали два человека.

В районе ДТП перекрыли три полосы движения транспорта. Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

"На внешней стороне 11 километра МКАД столкнулось три автомобиля. Движение свободно по двум полосам из пяти", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне восьмого километра МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один человек погиб, еще двое пострадали.