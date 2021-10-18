Три полосы перекрыли на МКАД в районе пересечения с Новорязанским шоссе из-за ДТП

18 октября, 23:43
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 11 километра МКАД в районе пересечения с Новорязанским шоссе.
Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уточняется, что пострадали два человека.
В районе ДТП перекрыли три полосы движения транспорта. Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.
"На внешней стороне 11 километра МКАД столкнулось три автомобиля. Движение свободно по двум полосам из пяти", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Дептранса.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне восьмого километра МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один человек погиб, еще двое пострадали.
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