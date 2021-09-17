Грузовик опрокинулся на съезде с МКАД на Рублево-Успенское шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Съезд с внутренней стороны МКАД на Рублево-Успенское шоссе перекрыт из-за опрокинувшегося грузовика. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"На съезде с внутренней стороны 60-го километра МКАД на Рублево-Успенское шоссе в область опрокинулся грузовой автомобиль", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Движение по внутренней стороне МКАД в сторону пересечения с Рублевским шоссе затруднено.

Ранее легковушка перевернулась на Дмитровском шоссе. Части кузова были разбросаны по проезжей части.