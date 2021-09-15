В Челябинской области произошла авария с участием 19 автомобилей

В Челябинской области произошла крупная авария. Там столкнулись 19 машин. Момент ДТП снял регистратор.

Запустил цепочку столкновений водитель иномарки, который протаранил легковушку. Затем под горку покатились и другие машины. В итоге вереница растянулась почти на километр.

Движение в сторону Златоуста было перекрыто на несколько часов. У многих автомобилей остались серьезные повреждения. При этом обошлось без пострадавших.

В причинах ДТП разбираются, но очевидцы считают, что виной стал разлитый на дороге битум. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.