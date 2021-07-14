Мужчина угрожал взорвать бомбу на железнодорожной станции под Тверью

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Тверской области мужчина угрожал взорвать бомбу на железнодорожной станции "Редкино", его удалось задержать.

По данным РЕН ТВ, мужчина пришел на станцию и начал кричать, что в его сумке лежит бомба. На станцию прибыли представители экстренных служб.

Также в связи с инцидентом было ограничено движение поездов – в частности, пришлось задержать поезд "Ласточка" на маршруте Москва – Тверь.

Позднее в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета сообщили ТАСС, что мужчину удалось задержать. В ведомстве отметили, что он вел себя неадекватно.