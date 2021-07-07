Фото: телеграм-канал "112"

Захвативший заложников в тюменском отделении Сбербанка задержан, сообщает РИА Новости. Пострадавших нет.

Личность злоумышленника установлена. Отмечается, что мужчина находится в неадекватном состоянии. По предварительной информации, он состоял на учете у психиатра.

В Сбербанке поблагодарили правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника.

Об инциденте с захватом заложников стало известно утром 7 июля. Неизвестный зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится опасный предмет.

В качестве выкупа он потребовал 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали порядка 50 человек.