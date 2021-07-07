09:59
Фото: телеграм-канал "112"
Захвативший заложников в тюменском отделении Сбербанка задержан, сообщает РИА Новости. Пострадавших нет.
Личность злоумышленника установлена. Отмечается, что мужчина находится в неадекватном состоянии. По предварительной информации, он состоял на учете у психиатра.
В Сбербанке поблагодарили правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника.
Об инциденте с захватом заложников стало известно утром 7 июля. Неизвестный зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится опасный предмет.
В качестве выкупа он потребовал 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали порядка 50 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: