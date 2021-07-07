Захвативший заложников в тюменском банке потребовал выкуп в 15 млн рублей

Фото: телеграм-канал "112"

Захвативший отделение банка в Тюмени мужчина потребовал денежный выкуп. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мужчина пронес в отделение банка рюкзак, из которого видны провода. Он утверждает, что при нем самодельное взрывное устройство. Он взял в заложники двоих сотрудников банка и требует выкуп в 15 миллионов рублей", – заявил собеседник издания.

Согласно уточненным данным, инцидент произошел в отделении Сбербанка на улице Червишевский тракт в Тюмени.

По информации управления МВД по Тюменской области, злоумышленник удерживает двоих человек. В банковской организации подтвердили, что сотрудничают с правоохранительными органами для скорейшего разрешения ситуации.

Об инциденте с захватом заложников стало известно утром 7 июля по московскому времени. Неизвестный зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. Он также потребовал денежный выкуп в наличных. Из жилого дома, где находится банк, были эвакуированы порядка 50 человек.