Захвативший заложников в тюменском банке потребовал выкуп в 15 млн рублей

09:42
Фото: телеграм-канал "112"
Захвативший отделение банка в Тюмени мужчина потребовал денежный выкуп. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Мужчина пронес в отделение банка рюкзак, из которого видны провода. Он утверждает, что при нем самодельное взрывное устройство. Он взял в заложники двоих сотрудников банка и требует выкуп в 15 миллионов рублей", – заявил собеседник издания.
Согласно уточненным данным, инцидент произошел в отделении Сбербанка на улице Червишевский тракт в Тюмени.
По информации управления МВД по Тюменской области, злоумышленник удерживает двоих человек. В банковской организации подтвердили, что сотрудничают с правоохранительными органами для скорейшего разрешения ситуации.
Об инциденте с захватом заложников стало известно утром 7 июля по московскому времени. Неизвестный зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. Он также потребовал денежный выкуп в наличных. Из жилого дома, где находится банк, были эвакуированы порядка 50 человек.
Около 50 человек эвакуировали из дома в Тюмени, на первом этаже которого захватили банк
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