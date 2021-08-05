Угрожавшему взорвать здание правительства Украины предъявили обвинение

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Прокуратура Киева предъявила обвинение по трем уголовным статьям мужчине, который 4 августа угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

"Мужчине, который захватил помещение кабинета министров и угрожал взорвать гранату, сообщили о подозрении (предъявили обвинение. – Прим. ред.). Решается вопрос об избрании меры пресечения", – отметили в ведомстве.

Представитель прокуратуры уточнил, что действия мужчины были квалифицированы по статьям "захват государственных зданий", "незаконное лишение свободы" и "незаконное обращение с оружием". Их мотивы устанавливаются.

В среду, 4 августа, в здание кабмина Украины в Киеве зашел человек и стал угрожать взорвать в помещении гранату. При этом он не выдвигал никаких условий. Из здания оперативно эвакуировали сотрудников, а самого мужчину задержали. Информации о пострадавших не поступало.

Позднее стало известно, что угрожавший является ветераном силовой операции в Донбассе. Ему назначат психиатрическую экспертизу. По данным полиции, у злоумышленника была настоящая боевая граната.