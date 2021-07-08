Суд арестовал мужчину, захватившего заложников в отделении банка в Тюмени

Фото: ТАСС/снимок с видео/Максим Слуцкий

Суд отправил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в захвате заложников в отделении банка в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС.

"Взят под стражу на два месяца – до 7 сентября", – заявили в пресс-службе Тюменского областного суда.

В среду, 7 июля, неизвестный мужчина захватил отделение Сбербанка в Тюмени. Он зашел внутрь и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. Сообщалось, что в заложниках находились два человека. Мужчина потребовал выкуп в 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали людей.

По данным источника в правоохранительных органах, работники банка передали злоумышленнику всю сумму. На выходе из отделения мужчину задержали сотрудники СОБРа Росгвардии. У налетчика при себе обнаружили муляж СВУ.

После задержания злоумышленник заявил полицейским, что совершил преступление по указанию Федора Бондарчука. По его словам, режиссер пообещал за это роль в своем фильме.

Отмечалось, что задержанный вел себя неадекватно, а представители Бондарчука опровергли причастность режиссера к инциденту. По некоторым данным, задержанный злоупотреблял курительными смесями.