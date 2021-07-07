Захватчик тюменского банка рассказал, кто надоумил его на преступление

Утром 7 июля в Тюмени мужчина захватил отделение Сбербанка по улице Червишевский тракт. В заложники он взял двоих человек и потребовал крупную сумму денег. Расскажем всю последнюю информацию об инциденте.



Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

Пришел за кругленькой суммой

По данным УМВД по Тюменской области, сообщение о ЧП в банке на Червишевском тракте поступило в 09:20 по местному времени. Отделение находится на первом этаже пятиэтажного здания, из него оперативно вывели около 50 человек. По официальной информации, мужчина требовал у сотрудников банка 15 миллионов рублей.

"В отделение одного из банков на улице Червишевский тракт города Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Из сумки, с которой он зашел, якобы были видны провода. В банке тоже находилось немало людей, однако начальнице отделения удалось уговорить мужчину отпустить всех, кроме двоих человек.

Правоохранители вступили с мужчиной в переговоры. Сообщается, что по требованию преступника работники банка передали ему 15 миллионов рублей. Примерно в 11:50 по местному времени мужчина вышел из отделения, после чего он был задержан сотрудниками Росгвардии. Судя по опубликованному видео, захватчик пытался сопротивляться и громко кричал. В Сбербанке уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудница одной из близлежащих аптек Дарья рассказала Москве 24, что после случившегося на место прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб.



Дарья очевидец ЧП с захватом отделения банка в Тюмени Паники какой-то не было, все было спокойно.

По официальным данным, с собой у мужчины был муляж самодельного взрывного устройства. На место происшествия для координации работы выехал прокурор Тюменской области Владислав Московских, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. Оцепление вокруг банка уже снято, местные жители смогли вернуться в свои дома. В самом отделении опасных предметов не обнаружили, отметили в региональном УМВД.

Следственное управление Следственного комитета по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье "Захват заложника" (ст. 206 УК РФ – прим.). Оно будет находиться на личном контроле руководителя управления.



Ради роли у Бондарчука?

По данным РИА Новости, захвативший отделение банка мужчина состоял на учете у психиатра. Ряд источников сообщают, что захватчиком банка якобы оказался 32-летний местный житель. По сведениям РЕН ТВ, в 2014 году мужчину задерживали с наркотиками.

Источники Life со ссылкой на слова самого захватчика утверждают, что налет на банк его попросил совершить один из российских режиссеров. Якобы кинематографист прислал ему сообщение с обещанием взять на роль в своем фильме. Чтобы ее получить, он поручил задержанному зайти в офис банка и потребовать деньги, сообщают СМИ. По словам мужчины, ему объяснили, что это уже и будут съемки будущей картины.

"Он говорил, что известный актер ему позвонил и дал такую установку – захватить банк", – рассказал информированный источник.

По данным некоторых СМИ, речь шла о Федоре Бондарчуке. Представители актера и режиссера в беседе с Москвой 24 опровергли его причастность к инциденту.



представители Федора Бондарчука О случившемся в Тюмени мы узнали из прессы и рады, что все разрешилось без жертв, и надеемся, что все понимают, что ни Федор Сергеевич лично, ни Art Pictures Studio не причастны к этому инциденту. Свои творческие работы мы ведем в рамках, принятых в профессиональном киносообществе.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали происшествия.

