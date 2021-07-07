Очевидцы рассказали подробности о захвате отделения Сбербанка в Тюмени

11:30
Фото: телеграм-канал "112"
Очевидцы в беседе с Москвой 24 рассказали подробности захвата отделения Сбербанка в Тюмени.
В среду, 7 июля, неизвестный мужчина захватил отделение Сбербанка на улице Червишевский тракт в Тюмени. Он зашел внутрь и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. Сообщалось, что в заложниках находились два человека. Мужчина потребовал выкуп в 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали людей.
По данным источника в правоохранительных органах, работники банка передали злоумышленнику всю сумму. На выходе из отделения мужчину задержали сотрудники СОБРа Росгвардии. У налетчика при себе обнаружили муляж СВУ.
Дарья, сотрудница аптеки, которая находится напротив отделения Сбербанка, где все и произошло, рассказала о том, как все было.
"Было много сотрудников полиции и других экстренных служб. Сейчас, насколько я знаю, еще занимаются разминированием. Движение открыто, но саперы работают, но вроде бы уже заканчивают", – пояснила она.
Сотрудница другой аптеки, также находящейся поблизости от места происшествия, подтвердила, что паники не было.
"Много людей было, и полиция, и ОМОН, и скорая помощь приезжала. Всех закрыли, пытались защитить. На улице паники не было, все спокойно было. Все прохожие смотрели", – сказала она.
Ранее в Сети появились кадры с места происшествия в Тюмени. На видео запечатлено, как к отделению прибыли сотрудники спецслужб.
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