Очевидцы рассказали подробности о захвате отделения Сбербанка в Тюмени

Фото: телеграм-канал "112"

Очевидцы в беседе с Москвой 24 рассказали подробности захвата отделения Сбербанка в Тюмени.

В среду, 7 июля, неизвестный мужчина захватил отделение Сбербанка на улице Червишевский тракт в Тюмени. Он зашел внутрь и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. Сообщалось, что в заложниках находились два человека. Мужчина потребовал выкуп в 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали людей.

По данным источника в правоохранительных органах, работники банка передали злоумышленнику всю сумму. На выходе из отделения мужчину задержали сотрудники СОБРа Росгвардии. У налетчика при себе обнаружили муляж СВУ.

Дарья, сотрудница аптеки, которая находится напротив отделения Сбербанка, где все и произошло, рассказала о том, как все было.

"Было много сотрудников полиции и других экстренных служб. Сейчас, насколько я знаю, еще занимаются разминированием. Движение открыто, но саперы работают, но вроде бы уже заканчивают", – пояснила она.





Дарья очевидец Паники какой-то не было, все было спокойно.

Сотрудница другой аптеки, также находящейся поблизости от места происшествия, подтвердила, что паники не было.

"Много людей было, и полиция, и ОМОН, и скорая помощь приезжала. Всех закрыли, пытались защитить. На улице паники не было, все спокойно было. Все прохожие смотрели", – сказала она.

Ранее в Сети появились кадры с места происшествия в Тюмени. На видео запечатлено, как к отделению прибыли сотрудники спецслужб.