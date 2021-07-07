Очевидцы рассказали об обстановке у захваченного банка в Тюмени

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Очевидцы захвата заложников в отделении банка в Тюмени рассказали о данных событиях. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Услышали звуки сирены, вышли посмотреть. Дорогу с двух сторон перекрыли, потом сообщили, чтобы мы покинули здание. Схватили сумки и побежали", – сообщила Мария Гусакова, которая работает в здании через дорогу от банка.

Она уточнила, что при выходе из здания ее с коллегами встретил сотрудник полиции. Он попросил их уйти как можно дальше от места инцидента.

"Вот отсиживаемся в соседних дворах. Полиция слаженно сработала, конечно", – отметила она.

Другая девушка, чья мама проживает рядом с местом происшествия, сообщила, что полицейские попросили жителей близлежащих домов отойти от окон из соображений безопасности. По ее словам, к отделению банка приехал мэр Тюмени.

Утром 7 июля неизвестный захватил заложников в Тюмени. Он зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. В качестве выкупа он потребовал 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали порядка 50 человек.

Позднее правоохранителям удалось задержать злоумышленника и установить его личность. Отмечается, что мужчина находится в неадекватном состоянии. По предварительной информации, он состоял на учете у психиатра.