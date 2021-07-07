Около 50 человек эвакуировали из дома в Тюмени, на первом этаже которого захватили банк

Около 50 человек эвакуировали из жилого дома в Тюмени, на первом этаже которого захвачен офис банка, заявили в экстренных службах города.

Неизвестный, захвативший отделение банка в Тюмени, угрожает взрывом и требует денежный выкуп, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина пронес в отделение банка рюкзак, из которого видны провода. Он утверждает, что при нем самодельное взрывное устройство. Он взял в заложники двоих сотрудников банка и требует выкуп в 15 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

На месте работают спецслужбы. С неизвестным пытаются вести переговоры.