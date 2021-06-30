Специалист поддержал идею запретить доступ к агрегатору таксистам со стажем меньше 3 лет

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Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто поддержал предложение ГИБДД ограничить доступ к услугам агрегатора для таксистов, чей водительский стаж менее трех лет, сообщает RT.

"В любом случае надо наводить порядок с теми людьми, которые возят нас в такси, потому что очень много людей там катается вообще без прав. Наверное, контроль надо ужесточать и должны быть какие-то правила", – объясняет Моржаретто.

Он привел в пример Германию, где для устройства на работу в такси требуются права, выданные одной из стран Евросоюза, стаж не менее трех лет, а также курс дополнительного обучения.

"Несложные требования, но они есть. И что-то подобное надо и у нас делать. Права, которые выданы в России или признаны Россией, и, соответственно, стаж не менее трех лет. Я не знаю, как можно доверить человеку везти семью, если он вчера получил права", – отметил автоэксперт.

Также начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников высказался о росте числа аварий с летальным исходом с участием такси на 20% в 2020 году. Именно он выразил мнение, что доступ к агрегатору стоит предоставлять только водителям, стаж которых составляет не менее трех лет.

Кроме того, эксперт отметил, что таксисты должны иметь российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, где русский язык закреплен в качестве государственного.

Ранее гендиректор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова объяснила разницу в заработке таксистов в Москве и других городах России. По словам специалиста, оплата формируется из класса такси, условий работы и времени выездов. Кроме того, определенное влияние оказывают региональные особенности.

