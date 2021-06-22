Эксперт оценила заработок таксистов в Москве и других городах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гендиректор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова объяснила разницу в заработке таксистов в Москве и других городах России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, оплата формируется из класса такси, условий работы и времени выездов. Кроме того, определенное влияние оказывают региональные особенности.

"Если на конец 2020 года средняя стоимость поездки в Москве составляла 457 рублей, то в регионах – чуть выше 150 рублей. А средний заработок российских водителей такси составил: в Москве – 45 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 45 тысяч рублей, в Хабаровске – 39 тысяч рублей, в Тюмени – 37 тысяч рублей, в Ставрополе – 33 тысячи рублей", – заявила Маркова.

Эксперт добавила, что столичные таксисты могут рассчитывать на заработок в 70 тысяч рублей при условии шестидневной работы по 12 часов. При стандартном пятидневном графике можно получить не более 25 тысяч рублей.

Лилия Маркова напомнила, что таксисты из заработка оплачивают комиссию агрегатору, а также должны оплачивать штрафы, аренду авто, заправку и нести иные расходы.

Ранее в июне полиция Москвы начала рейды по проверке масок у таксистов и пассажиров. За отсутствие средств индивидуальной защиты нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.