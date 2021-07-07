Захвативший банк в Тюмени мужчина рассказал о мотивах поступка

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Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени мужчина состоял на учете у психиатра. Об этом рассказал источник РИА Новости.

После задержания злоумышленник сообщил правоохранителям, что указание получил от известного актера.

"Он говорил, что известный актер ему позвонил и дал такую установку – захватить банк", – говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" уточнил, что мужчина злоупотреблял курительными смесями, в 2014 году его задерживали с веществами растительного происхождения.

Об инциденте с захватом заложников стало известно утром 7 июля. Неизвестный зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится опасный предмет.

В качестве выкупа он потребовал 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали порядка 50 человек. По данным источника в правоохранительных органах, работники банка передали злоумышленнику всю сумму. На выходе из отделения мужчину задержали сотрудники СОБРа Росгвардии.

