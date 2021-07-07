Представители Бондарчука опровергли причастность режиссера к инциденту в тюменском банке

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Представители российского кинорежиссера Федора Бондарчука опровергли его причастность к инциденту с захватом заложников в отделении банка в Тюмени. Об этом они рассказали телеканалу Москва 24.

"О случившемся в Тюмени мы узнали из прессы и рады, что все разрешилось без жертв, и надеемся, что все понимают, что ни Федор Сергеевич лично, ни Art Pictures Studio не причастны к этому инциденту. Свои творческие работы мы ведем в рамках, принятых в профессиональном киносообществе", – сказал собеседник.

Об инциденте с захватом заложников стало известно утром 7 июля. Неизвестный зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится опасный предмет.

В качестве выкупа он потребовал 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали порядка 50 человек. Сообщалось, что работники банка передали злоумышленнику всю сумму. На выходе из отделения мужчину задержали сотрудники СОБРа.

Злоумышленник, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, после задержания заявил полицейским, что совершил преступление по указанию Федора Бондарчука. По его словам, режиссер пообещал за это роль в своем фильме.

Отмечалось, что задержанный вел себя неадекватно. По некоторым данным, мужчина злоупотреблял курительными смесями, в 2014 году его задерживали с веществами растительного происхождения.