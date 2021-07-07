Появилось видео задержания мужчины, захватившего банк в Тюмени

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В Сети появилось видео с задержанием мужчины, захватившего заложников в отделении банка в Тюмени.

На кадрах видно, как правоохранители повели задержанного по улице, после чего уложили его на землю.

Утром 7 июля неизвестный захватил заложников в одном из тюменских банков. Он зашел в отделение и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. В качестве выкупа он потребовал 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали около 50 человек.

Позднее правоохранителям удалось задержать злоумышленника и установить его личность. Отмечается, что мужчина находится в неадекватном состоянии. По предварительной информации, он состоял на учете у психиатра.

Ранее очевидцы захвата заложников в отделении банка в Тюмени рассказали о произошедшем. По словам одной из свидетельниц, которая работает в здании через дорогу от банка, при выходе из здания ее с коллегами встретил сотрудник полиции. Он попросил их уйти как можно дальше от места инцидента.

Другая девушка, чья мама проживает рядом с местом происшествия, сообщила, что полицейские попросили жителей близлежащих домов отойти от окон из соображений безопасности.