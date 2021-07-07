В Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка

Силовики задержали мужчину, который взял заложников в отделение Сбербанка в Тюмени.

Утром неизвестный зашел в здание и потребовал 15 миллионов рублей. В офисе находилось двое сотрудников. Мужчина угрожал самодельной бомбой, которая впоследствии оказалась муляжом.

Целый район из-за ЧП пришлось оцепить. Жильцов близлежащих домой не выпускали из квартир.

Захватчик уже начал давать показания. Утверждает, что на преступление его попросил пойти российский режиссер Федор Бондарчук, пообещав за это роль в своем фильме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.