Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени

Фото: ТАСС/снимок с видео/Максим Слуцкий

По факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СК.

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения захватил заложников в одном из отделений областного банка. В ходе спецоперации подозреваемого задержали. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В среду, 7 июля, неизвестный мужчина захватил отделение Сбербанка в Тюмени. Он зашел внутрь и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. Сообщалось, что в заложниках находились два человека. Мужчина потребовал выкуп в 15 миллионов рублей. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали людей.

По данным источника в правоохранительных органах, работники банка передали злоумышленнику всю сумму. На выходе из отделения мужчину задержали сотрудники СОБРа Росгвардии. У налетчика при себе обнаружили муляж СВУ.

В Сети появились кадры с места происшествия в Тюмени. На видео запечатлено, как к отделению прибыли сотрудники спецслужб.