СК показал мешок денег из банка в Тюмени, где захватили заложников

Видео: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео с места захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.

Об инциденте стало известно утром 7 июля. Неизвестный зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится "опасный предмет".

Он потребовал выкуп в размере 15 миллионов рублей. По данным источника в правоохранительных органах, работники банка передали злоумышленнику всю сумму, однако на выходе из отделения мужчину задержали сотрудники СОБРа Росгвардии.

После задержания мужчина заявил, что пошел на преступление по указанию Федора Бондарчука, который за это якобы пообещал ему роль в своем фильме. Представители режиссера опровергли причастность Бондарчука к инциденту.

