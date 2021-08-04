Психиатрическую экспертизу проведут для мужчины, угрожавшего взорвать кабмин Украины

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что мужчине, задержанному в здании кабмина страны при попытке взорвать гранату, проведут психиатрическую экспертизу.

Как передает РИА Новости, полиция возбудит уголовное дело по четырем статьям, одна из которых касается захвата заложников. В совокупности злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны... сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", – добавил Монастырский.

Глава МВД Украины поблагодарил правоохранителей за успешную спецоперацию и друга задержанного мужчины за помощь в переговорах.

В среду, 4 августа, в здание кабмина Украины зашел человек, который угрожал взорвать в помещении гранату. Из строения оперативно эвакуировали сотрудников, сам мужчина на данный момент уже задержан.