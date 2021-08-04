Угрожавший взорвать гранату в здании кабмина Украины задержан

Фото: телеграм-канал MASH

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании кабмина Украины, задержали. Об этом сообщает издание Страна.UA.

Информацию о задержании подтвердили в полиции Киева. Кроме того, стало известно, что угрожавший является ветераном силовой операции в Донбассе.

По словам главы нацполиции, у злоумышленника была боевая граната. В отношении него возбудят дело по четырем статьям, в том числе по статье о захвате заложников. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В среду утром неизвестный с гранатой зашел в здание украинского кабмина и начал угрожать, что здание захвачено. Из здания правительства эвакуировали сотрудников.

Правоохранительные органы организовали спецоперацию по задержанию угрожавшего. Информации о пострадавших не поступало.