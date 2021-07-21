Неизвестные "заминировали" более 10 судов в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Многочисленные сообщения о минировании судов Москвы поступили утром 21 июля. Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"По состоянию на 09:30 сообщения о заложенных взрывных устройствах были приняты из 10 судов Москвы", – уточняется в публикации.

На данный момент из зданий эвакуировали людей, на местах работают сотрудники экстренных служб.

Позднее стало известно, что 4 суда из 13 проверены кинологами и работают в штатном режиме. Взрывных устройств не обнаружено.

В конце мая в Москве поступили массовые сообщения о минировании станций метро, вокзалов и аэропортов. Специалисты экстренных служб оперативно провели проверку по данным случаям и не обнаружили взрывных устройств.

