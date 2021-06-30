В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Анастасия Корнишкина

В столице неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя МВД РФ. Происшествие может быть связано с профессиональной деятельностью женщины, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что накануне подполковник следственного департамента МВД обратилась в полицию с заявлением, что некто разместил на ее припаркованном на стоянке на Рублевском шоссе BMW предмет, напоминающий гранату.

"На место были направлены взрывотехники, предмет оказался муляжом боевой гранаты "Ф-1". По камерам видеонаблюдения было видно, как неустановленный человек кладет данный предмет на лобовое стекло и уходит", – отметил источник.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.

Ранее стало известно о якобы минировании автомобиля у торгового комплекса "Европарк" на Рублевском шоссе. На место прибыли минеры, пожарные и врачи.

