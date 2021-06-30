В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя

18:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Анастасия Корнишкина
В столице неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя МВД РФ. Происшествие может быть связано с профессиональной деятельностью женщины, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что накануне подполковник следственного департамента МВД обратилась в полицию с заявлением, что некто разместил на ее припаркованном на стоянке на Рублевском шоссе BMW предмет, напоминающий гранату.
"На место были направлены взрывотехники, предмет оказался муляжом боевой гранаты "Ф-1". По камерам видеонаблюдения было видно, как неустановленный человек кладет данный предмет на лобовое стекло и уходит", – отметил источник.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.
Ранее стало известно о якобы минировании автомобиля у торгового комплекса "Европарк" на Рублевском шоссе. На место прибыли минеры, пожарные и врачи.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: