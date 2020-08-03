Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве

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Украинскому спецназу удалось ворваться в здание банка в Киеве, где ранее злоумышленник угрожал взорвать бомбу. Мужчина задержан в ходе спецоперации, передает телеканал "112 Украина".

"Спецоперацию провели успешно, злоумышленника задержали", – сообщил замруководителя по вопросам реформирования СБ Сергей Пунь.

Стало известно, что у мужчины, который захватил отделение банка в бизнес-центре Киева, были при себе элементы взрывного устройства. С их помощью неизвестный мог привести взрывное устройство в действие, уточнил представитель Службы безопасности Украины.

Ранее была информация, что украинская полиция вела переговоры с мужчиной, угрожавшим взорвать бомбу в банке в центре Киева. По словам представителя правоохранительных органов, все работники, кроме руководителя отделения, покинули банк.

В июле в Луцке мужчина захватил заложников и удерживал их в автобусе. Говорилось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Злоумышленник заявлял, что заложил взрывное устройство, которое может активировать дистанционно.