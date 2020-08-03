Неизвестный угрожает взорвать бомбу в центре Киева – МВД Украины

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Украинская полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

"Третьего августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию", – рассказал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

На данный момент, по словам представителя правоохранительных органов, все работники, кроме руководителя отделения, покинули банк.

"Введена в действие специальная полицейская операцию "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом", – подчеркнул Геращенко.

21 июля в украинском Луцке мужчина захватил заложников и удерживал их в автобусе. Сообщалось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Кроме того, злоумышленник заявил, что заложил взрывное устройство, которое может активировать дистанционно. Мужчину удалось задержать после продолжительных переговоров.

