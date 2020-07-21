Захвативший заложников в Луцке задержан

21:47 (обновлено 21.07.2020 22:13)
Фото: телеграм-канал "Украина 24"
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, задержан, передает украинское издание "Страна".
Силовики взяли транспортное средство штурмом. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что все находившиеся в салоне живы.
"Луцк. Все целы!" – написал глава ведомства в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование мужчины. На своей странице в Facebook он призвал всех посмотреть фильм "Земляне", рассказывающий о проблемах жестокого обращения с животными. Позже глава государства удалил это видеообращение.
На переговоры с захватившим заложников в Луцке позвали его жену
Мужчина захватил автобус в Луцке во вторник утром. Сообщалось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Кроме того, злоумышленник заявил, что заложил взрывное устройство, которое может активировать дистанционно.
На место происшествия сразу прибыл спецназ. По факту захвата автобуса было заведено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК Украины ("Террористический акт").
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: