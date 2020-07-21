Захвативший заложников в Луцке задержан

Фото: телеграм-канал "Украина 24"

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, задержан, передает украинское издание "Страна".

Силовики взяли транспортное средство штурмом. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что все находившиеся в салоне живы.

"Луцк. Все целы!" – написал глава ведомства в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование мужчины. На своей странице в Facebook он призвал всех посмотреть фильм "Земляне", рассказывающий о проблемах жестокого обращения с животными. Позже глава государства удалил это видеообращение.

На переговоры с захватившим заложников в Луцке позвали его жену

Мужчина захватил автобус в Луцке во вторник утром. Сообщалось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Кроме того, злоумышленник заявил, что заложил взрывное устройство, которое может активировать дистанционно.

На место происшествия сразу прибыл спецназ. По факту захвата автобуса было заведено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК Украины ("Террористический акт").