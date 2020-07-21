Захват заложников в Луцке признали терактом

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Уголовное дело по статье "Террористический акт" возбудили в связи с захватом автобуса в Луцке, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя СБУ Ивана Баканова.

Он отметил, что представителями ведомства началось уголовное производство по части 1 статьи 258 УК Украины. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Антитеррористического центра при СБУ.

Баканов сообщил, что для обеспечения безопасности заложников делается все возможное. Он подчеркнул, что в данной ситуации необходимы слаженные действия всех правоохранительных структур.

"Мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные, и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности", – сказал Баканов.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что с мужчиной, захватившим автобус в Луцке, удалось установить контакт и начать с ним переговоры. Министр внутренних дел уведомил, что заложники находятся в нормальном состоянии.

Мужчина захватил автобус в Луцке во вторник утром. Сообщалось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Кроме того, злоумышленник заложил взрывное устройство в другом месте, которое он может активировать дистанционно.

На место сразу прибыл спецназ, нацеленный на обезвреживание мужчины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что держит ситуацию под личным контролем.