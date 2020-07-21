Несколько взрывов прозвучало на месте захвата заложников в Луцке – СМИ

16:43
Фото: телеграм-канал "На видео видно"
Взрывы прогремели на месте захвата заложников в Луцке. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает корреспондент местного 24-го канала.
"Один из них – взрыв, и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако", – говорится в сообщении.
Согласно сведениям информагентства УНН, взрыв раздался в районе 15:20 по московскому времени. Подозреваемый бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство.
Известно, что дело с захватом автобуса в Луцке могут переквалифицировать на терроризм. В связи с нападением действует оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших еще нет.
При этом украинские полицейские установили личность захватчика заложников. Сам он представился как Максим Плохой. У мужчины при себе есть оружие и взрывчатка.
В Луцке продолжается спецоперация по освобождению заложников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: