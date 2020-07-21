Несколько взрывов прозвучало на месте захвата заложников в Луцке – СМИ

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

Взрывы прогремели на месте захвата заложников в Луцке. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает корреспондент местного 24-го канала.

"Один из них – взрыв, и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако", – говорится в сообщении.

Согласно сведениям информагентства УНН, взрыв раздался в районе 15:20 по московскому времени. Подозреваемый бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство.

Известно, что дело с захватом автобуса в Луцке могут переквалифицировать на терроризм. В связи с нападением действует оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших еще нет.

При этом украинские полицейские установили личность захватчика заложников. Сам он представился как Максим Плохой. У мужчины при себе есть оружие и взрывчатка.