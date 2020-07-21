Дело с захватом автобуса в Луцке могут переквалифицировать на терроризм

14:15
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, был дважды судим. Его действия могут переквалифицировать на терроризм, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложников". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, передает РИА Новости.
Ранее украинские полицейские установили личность захватчика заложников. Сам он представился как Максим Плохой. На месте находится спецназ. Известно, что в захваченном автобусе около 20 заложников. У мужчины при себе есть оружие и взрывчатка. По его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.
Из-за нападения действует оперативный план "Заложник". Данных о пострадавших сейчас нет. Злоумышленник выдвигает только общие требования, конкретика отсутствует. Генпрокуратура заявила, что из захваченного автобуса прозвучало несколько выстрелов.
На Украине неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
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