Дело с захватом автобуса в Луцке могут переквалифицировать на терроризм

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, был дважды судим. Его действия могут переквалифицировать на терроризм, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложников". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, передает РИА Новости.

Ранее украинские полицейские установили личность захватчика заложников. Сам он представился как Максим Плохой. На месте находится спецназ. Известно, что в захваченном автобусе около 20 заложников. У мужчины при себе есть оружие и взрывчатка. По его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Из-за нападения действует оперативный план "Заложник". Данных о пострадавших сейчас нет. Злоумышленник выдвигает только общие требования, конкретика отсутствует. Генпрокуратура заявила, что из захваченного автобуса прозвучало несколько выстрелов.