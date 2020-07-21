Спецназ готовится обезвредить мужчину, захватившего автобус в Луцке

12:53
Фото: соцсети
Украинские полицейские установили личность мужчины, который захватил заложников в автобусе в Луцке. Он не идет на контакт со стражами порядка, спецназ готов к обезвреживанию, передает РИА Новости.
Начальник главного управления национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко уточнил, что на месте находится спецназ. Известно, что в захваченном автобусе около 20 заложников. У мужчины при себе есть оружие и взрывчатка. По его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.
Из-за нападения действует оперативный план "Заложник".
Данных о том, пострадал ли кто-то при захвате, сейчас нет. Крошко добавил, что злоумышленник выдвигает только общие требования, конкретика отсутствует. Генпрокуратура заявила, что из захваченного автобуса прозвучало несколько выстрелов.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье "Захват заложников". По ней предусматривается наказание на срок от семи до 15 лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке. "Тревожные новости из Луцка... Держу ход событий под личным контролем", – написал он в социальной сети.
На Украине неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
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