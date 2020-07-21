Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке, сообщает RT.
По словам украинского лидера, в городе делается все для того, чтобы ситуация урегулировалась без жертв.
"Тревожные новости из Луцка... Держу ход событий под личным контролем", – написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Ранее неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Он не предъявляет никаких требований. По предварительным данным, в автобусе может находиться до 20 человек. В области введен план "Заложник", центр города перекрыт.
На Украине захватили автобус с заложниками