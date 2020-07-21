На Украине неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

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Неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в украинском Луцке, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы полиции Волынской области, мужчина, личность которого устанавливают, не предъявляет каких-либо требований. У него в заложниках может находиться порядка 20 человек.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", – отмечается в сообщении.

В области введен план "Заложник", центр города перекрыт.

Ранее полиция Москвы задержала курьера службы доставки по подозрению в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Было установлено, что между потерпевшими и курьером службы доставки произошел словесный конфликт, который перерос в драку.