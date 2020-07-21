На Украине неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

11:30
Фото: скриншот видео соцсети
Неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в украинском Луцке, сообщает ТАСС.
По данным пресс-службы полиции Волынской области, мужчина, личность которого устанавливают, не предъявляет каких-либо требований. У него в заложниках может находиться порядка 20 человек.
"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", – отмечается в сообщении.
В области введен план "Заложник", центр города перекрыт.
Ранее полиция Москвы задержала курьера службы доставки по подозрению в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Было установлено, что между потерпевшими и курьером службы доставки произошел словесный конфликт, который перерос в драку.
В Гвинейском заливе пираты взяли в заложники моряков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: