Захвативший в Луцке автобус пошел на переговоры

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Правоохранительные органы смогли установить контакт с мужчиной, захватившим автобус в Луцке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова.

"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры", – заявил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. В связи с инцидентом в Волынской области был введен план "Заложник" и перекрыт центр города.

На место действия прибыл спецназ, который готов обезвредить мужчину. У него при себе были оружие и взрывчатка. Кроме того, сообщалось, что мужчина заложил взрывное устройство в другом месте, которое может быть приведено в действие дистанционно.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что держит ситуацию под личным контролем. Также в СМИ появилась информация, что на месте захвата заложников в Луцке прогремело несколько взрывов.