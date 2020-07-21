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Неизвестный сообщил о "минировании" ряда объектов в Одессе, сообщает РИА Новости.

На место происшествия прибыли работники взрывотехнического управления и Госслужбы по ЧС, следственно-оперативные группы, а также кинологи и патрульные. Проводится проверка.

Ранее полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский" в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. О них сообщил аноним.

Правоохранители проверили поступившую информацию и обнаружили опасные предметы. Людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль спасатели. Никто не пострадал.

Кроме того, в городе Луцке неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Он не предъявляет требований, однако при себе у него может быть оружие и взрывчатка. Злоумышленника готовы обезвредить бойцы спецназа.

