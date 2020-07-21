У станции метро "Минская" в Киеве деактивировали возможное взрывное устройство

14:07
Фото: соцсети
Взрыв прогремел у станции метро "Минская" в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные СМИ.
В Нацполиции Киева объяснили, что хлопок был вызван обезвреживанием взрывного устройства.
"Сегодня полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы. На указанный адрес срочно направили следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции, наряды патрульной полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками", – объяснили в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции провели проверку на месте и нашли подозрительную коробку у одного из ближайших к метро киосков. Взрывное устройство обезвредили на месте, никто не пострадал.
Специалисты на данный момент продолжают проверку у станции "Минская" в Киеве.
Ранее в городе Луцке неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Он не предъявляет требований, однако при себе у него может быть оружие и взрывчатка. Злоумышленника готовы обезвредить бойцы спецназа.
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