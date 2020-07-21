Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке в Киеве

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Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский" в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12:00 (совпадает с мск. – Прим. ред.) дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", – написал Кличко в Facebook.

Он отметил, что правоохранители проверили поступившую информацию и обнаружили опасные предметы.

По его словам, людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.

Ранее во вторник взрыв прогремел у станции метро "Минская" в Киеве. В Нацполиции Киева объяснили, что хлопок был вызван обезвреживанием взрывного устройства. Сотрудники полиции провели проверку на месте и нашли подозрительную коробку у одного из ближайших к метро киосков. Взрывное устройство обезвредили на месте, никто не пострадал.

Кроме того, в городе Луцке неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Он не предъявляет требований, однако при себе у него может быть оружие и взрывчатка. Злоумышленника готовы обезвредить бойцы спецназа.

