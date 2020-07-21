Глава МВД Украины рассказал о состоянии заложников в автобусе в Луцке

17:38
Фото: ТАСС/Nikolay Martynyuk/EPA
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заложники, которых удерживают в автобусе в Луцке, находятся в нормальном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Люди находятся в нормальном состоянии. С его слов, со слов одного из людей, с которыми нам удалось поговорить, мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию, так или иначе", – заявил глава ведомства.
По словам заместителя руководителя МВД Антона Геращенко, злоумышленник не позволяет заложникам посещать туалет и не дает передать им воду и еду.
Неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в украинском городе Луцк. Мужчина на переговоры согласился только спустя четыре часа.
Как заявил Геращенко, захвативший заложников мужчина был ранее дважды судим. Новое дело против него, возбужденное по статье "Захват заложников", могут переквалифицировать как терроризм.
В Луцке продолжается спецоперация по освобождению заложников
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