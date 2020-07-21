Заложникам в автобусе в Луцке передали воду

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Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель [главы] Национальной полиции Евгений Коваль", – объявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее представитель ведомства заявлял, что злоумышленник запрещает заложникам пользоваться туалетом, а также не разрешает передавать им воду и еду. Несмотря на ограничения, состояние пассажиров автобуса остается нормальным, отметил Геращенко.

Злоумышленник не подпускает к машине правоохранителей, а также попытался сбить полицейский дрон. Помимо этого, Кривош угрожает привести в действие взрывное устройство, расположенное в людном месте города.

О том, что мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в украинском городе Луцк, стало известно во вторник, 21 июля. На переговоры он согласился только вечером того же дня.

Как заявил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования. Кроме того, он выражает недовольство системой.

