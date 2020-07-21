Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего автобус в Луцке

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке.

"Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем", – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что после захвата автобуса мужчина позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Впоследствии было установлено, что его настоящее имя – Максим Кривош. Он является уроженцем России и дважды судился за тяжкие преступления.

"Земляне" (2005) – американский документальный фильм, освещающий проблемы жестокого обращения с животными и вреда животноводства и рыболовства в планетарных масштабах.

Ранее стало известно, что трое заложников освобождены из захваченного автобуса. По словам мужчины, один из находившихся в автобусе был ранен, также в нем были беременная женщина и ребенок.

Мужчина захватил автобус в Луцке во вторник утром. Сообщалось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Кроме того, злоумышленник заявил, что он заложил взрывное устройство, которое может активировать дистанционно.

На место происшествия сразу прибыл спецназ. По факту захвата автобуса было заведено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК Украины ("Террористический акт").