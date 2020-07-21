Трех заложников освободили из захваченного в Луцке автобуса

Фото: телеграм-канал "Life Shot"

Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова.

Он отметил, что они стали свободны усилиями замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

"Коваль забрал трех заложников", – сообщил Аваков.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лично беседовал с мужчиной, захватившим автобус.

Ранее мужчина, захвативший автобус в Луцке, сообщил, что один из заложников ранен. Он также заявил, что среди заложников находятся ребенок и беременная женщина.

До этого сообщалось, что заложникам передали воду. Это стало результатом первых переговоров с захватчиком автобуса.

Мужчина захватил автобус в Луцке во вторник утром. Сообщалось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Кроме того, злоумышленник заявил, что он заложил взрывное устройство, которое может активировать дистанционно.

На место происшествия сразу прибыл спецназ. По факту захвата автобуса было заведено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК Украины ("Террористический акт").