18:28
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.
"Была одна погибшая. Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая. А третью эвакуируют. Скорее всего, (вторая умерла. – Прим. ред.) от травм, может, было внутреннее кровотечение", – заявил заместитель начальника управления КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Федор Хмыров.
Ранее сообщалось, что один турист погиб и еще пять получили травмы при сходе ледника в местных горах. По данным МЧС, трагедия произошла в поселке Домбай на высоте 2 200 метров. Обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются.
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