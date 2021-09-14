Один человек погиб и пять пострадали при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Один турист погиб и еще пять получили травмы при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Часть ледника Алибек обрушилась в поселке Домбай на высоте 2 200 метров.

В районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Информация о произошедшем уточняется.

Позднее во вторник региональная прокуратура сообщила, что при сходе ледника в Карачаево-Черкесии один человек погиб и пять пострадали.

"Обстоятельства случившегося выясняются, проводятся поисково-спасательные работы", - цитирует представителя прокуратуры ТАСС.

2 августа в альпинистском лагере "Безенги" в Кабардино-Балкарии сход селя заблокировал 180 туристов. Спасатели приступили к работе по расчистке завалов утром того же дня. Все работы были оперативно завершены.