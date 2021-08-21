С перевала Дятлова эвакуируют инструктора тургруппы, которому стало плохо

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На перевале Дятлова инструктору туристической группы стало плохо. Для его эвакуации был выслан вертолет Центра медицины катастроф, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

"В 12:35 (10:35 мск. – Прим. ред.) поступил вызов от службы 112 Свердловской области. К ним поступила информация от мужчины, что в группе, идущей по маршруту на перевале Дятлова, стало плохо инструктору, сердце не работает", – рассказали в ведомстве.

У туристов с собой имеется спутниковый трекер "Иридиум", с которого и поступила информация об инциденте. Уточняется, что группа состоит из 11 человек, однако их эвакуировать не планируется.

По данным местного Минздрава, мужчина жив, его доставят в Краснотурьинск.

Ранее, 22 июля, три туриста из Москвы пострадали в результате камнепада в горах в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел на горе Кору в Чегемском районе, туристическая группа состояла из восьми человек. В поисково-спасательной операции были задействованы свыше 20 специалистов.

