Объявленная погибшей под лавиной в Мурманской области девочка выжила

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Девочка, которую считали погибшей при сходе снежной лавины в Мурманской области, оказалась жива.

Как сообщили в региональном министерстве информационной политики, ребенок 2008 года рождения находится в тяжелом состоянии.

"Девочка жива, но, со слов прибывших спасателей, [ее] состояние тяжелое", – сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что первая группа спасателей только добралась до группы туристов, попавшей по сход снежной массы.

Остальные дети не пострадали, у них есть походное снаряжение и продукты. Решается вопрос об эвакуации вертолетом или снегоходами.

Сход лавины произошел в понедельник, 22 марта, в районе поселка Имандра.

В районе завала оказалась туристическая группа в составе 16 человек, 13 из них – несовершеннолетние в возрасте от 10 до 15 лет.