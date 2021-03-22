В МЧС рассказали о составе тургруппы, оказавшейся в районе лавины в Мурманской области

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В туристическую группу, оказавшуюся в районе снежного завала в Мурманской области, входят несовершеннолетние в возрасте от 10 до 15 лет. Одна девочка погибла, заявили ТАСС представители ГУ МЧС по региону.

"В составе было 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние в возрасте от 10 до 15 лет", – уточнили в экстренном ведомстве. По информации оперативной службы, с родственниками погибшего ребенка сейчас работают психологи от МЧС.

Ранее говорилось, что спасатели пытались реанимировать ребенка, которого достали из-под снежных завалов. Усилия спасателей не увенчались успехом, и спасти пострадавшую девочку не удалось.